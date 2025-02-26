لا تفجعوا الأهل.. رجاءاً

تذكير مرة أخرى : الموت حق والشهادة أمنية ، ولها وقع فى النفس عند عامة الناس وعند الاصدقاء والمعارف ، أما عند الأسرة فالأمر مختلف ، نحن بشر تهزنا الأحداث العادية فكيف برحيل اعزاء أم أو أب أو اخ أو اخت أو ابن أو إبنة…

ولذلك ترسخت فى المجتمع وسائل وطرائق معينة لإبلاغ اخبار الوفيات وكذلك لدى المؤسسات والاجهزة النظامية ، من تمهيد وتهيئة ، ومحيط من المعارف وكبار السن ، لتخفيف المصاب..

وعليه ، كونك فى مقام تلقى الأخبار ، ووارد المعلومات ،أرجوك لا تتعجل فى النشر ، سارع فى كل شىء إلا نقل خبر موت شخص عزيز ، لا تفجع أم او أب أو إبنة أو ابن أو زوجة أو زوج فى موت قريب من خلال صفحة على الفيسبوك او X أو TikTok أو فى قروبات الواتساب..

أذكر أى شىء إلا الأسماء والصفات ، لا سبق فى ذلك إطلاقاً ، كنت أقول للزملاء فى الأخبار بالتلفزيون لا تتعجلوا نشر أخبار الموتى قبل وصول الخبر لأهاليهم ، اعطوا انفسكم مهلة ، هذه نقطة القيمة الانسانية والاخلاقية فيها اعلى من أى كسب آخر..

كنت اود أن أروي تجارب خاصة ، وحجم الغصة من الفجاجة فى نقل اخبار الوفيات دون تمهيد أو دون انتباه ، وكلكم يدرك ما أعنيه..

ومع أن الموت حق والشهادة أمنية ، فإن الحوادث المفاجئة أكثر وقعاً فى النفس ، شخص ما تحادثه هاتفياً وهو يودعك أو يوصيك ثم تفتح عينيك بعد ثوان على خبر منشور عن شهادته ، مهما كانت القوة والعزيمة فإن الصدمة قوية ، ولذلك الأوفق أن تصل الأخبار تدريجياً ومرحلياً وتتهيأ النفوس..

أمسكوا أصابعكم عن الاستهانة بمشاعر الناس وأكرموا أسر الراحلين بطريقة لائقة..هل هذا صعب..

نسأل الله السلامة واللطف..

وحسبنا الله ونعم الوكيل..

إبراهيم الصديق علي

26 فبراير 2025م..