النيجري محمود صالح : وسيط مرتزقة الغرب الافريقي وحليف مليشيا دقلو

اعلنت رئاسة اركان القوات البرية الليبية (قوات حفتر) القبض على محمود صالح (نيجري) الجنسية بمنطقة القطرون فى الجنوب الليبيى وصالح قائد ما يسمى الجبهة الوطنية للتغيير FPL ، خرج على الرئيس الجديد عبدالرحمن تيباني الذى ازاح الرئيس محمد بازووم..

وصالح أحد أهم موردي السلاح والذخائر والمرتزقة لمليشيا الدعم السريع ، وقد سخر كل طاقاته وقدراته لاستنفار ابناء النيجر وخاصة الطوارق وجماعة أغاديس والدفع بهم إلى دارفور ، للحرب مع مليشيا آل دقلو الارهابية ، وتربطه علاقة مصالح ممتدة مع المليشيا فى السودان..

وتتشابه جرائم جماعة صالح بما تفعله عصابات الدعم السريع ، فقد تخصصت قواته فى النيجر بقطع الطرق ونهب الموارد وتخريب الممتلكات العامة حيث قاموا العام الماضي (يونيو 2024م) بتدمير خط انابيب البترول بين النيجر وبنين ، واصبح صالح متجولاً بقوته فى شمال النيجر وجنوب ليبيا وبحيرة تشاد حتى حدود السودان ، حيث تم القبض عليه وعدد من مساعديه ، وقد وصل وفد خاص من النيجر وتم التأكد من شخصيته..

وصالح محل اهتمام النيجر بحكم جنسيته وتمرده على الدولة وتحويل مجموعة سياسية إلى جماعة عسكرية ، ومحل اهتمام السلطات الليبية لنشاطه فى تحريض قبائل التبو التى ينتمى اليها وامتداداتهم ما بين ليبيا والنيجر ومحل اهتمام السودان لدوره فى تجنيد وجلب المرتزقة..

تراجع حجم تدفق المرتزقة من الغرب الافريقي بعد الخسائر الكبيرة التى لحقت بهم ، والمجموعات القليلة تم ارسالها إلى مناطق شمال دارفور والفاشر ، ومع ذلك فإن القبض على محمود صالح يوفر قدراً كبيراً من المعلومات عن سلسلة شبكات المليشيا فى هذه المنطقة وعلاقاتها مع الحركات المسلحة والمعارضة للحكومات فى المنطقة وتوظيف الشبكات الارهابية والانفصالية..

ربما لا يغيب عن الاستخبارات العسكرية وعن المخابرات العامة اهمية معلومات محمود صالح ، وافاداته وهو ما زال لدي القيادة العامة ببنغازي..

ابراهيم الصديق على

27 فبراير 2025م