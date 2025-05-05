راشد عبد الرحيم: الجيش والنهود

إستمعت لمقطع للرجل الفاضل الدكتور الدرديري محمد أحمد و هو يتحدث بأسي نشاركه فيه جميعاً عن سقوط مدينة النهود في يد مليشيا آل دقلو المتمردة .

سرد الدكتور شيئاً من التاريخ الزاخر لدار حمر و مدينة النهود و من ضمن حديثه أشار للمعلومات المبذولة عن إستهداف التمرد للمدينة قبل عدة أيام من مهاجمتها و أشار لدخولهم المدينة من خلال أقوى نقطة فيها و هي الحامية العسكرية و طالب بإيضاحات عن سبب النفاذ من أكثر نقطة حصينة و عن تجاهل ما ورد عن الحشد و عن الخونة .

كما طالب الدكتور الدرديري باستعادة المدينة خلال أيام أو أسابيع.

هذا لعمري حشد للرأي العام يشكل ضغطاً كبيراً علي القوات المسلحة من شخصية مهمة و هو ضغط الإستجابة له لا يمكن أن تكون إلا بكشف خطط و تحركات الجيش .

القوات المسلحة و كما ذكر تمكنت من إرجاع كل المناطق التي احتلها التمرد من المصفاة شمالا و إلي جبل موية و سنجة جنوبا و لم يتم ذلك بعد أيام و إنما بعد شهور و بعد أن اكتملت الخطط و التجهيزات .

في أواخر عهد حكومة مايو استدعت القيادة العامة (لاحظ القيادة العامة) محرراً و مسؤولاً في صحيفة يومية و استفسرته عن نشر خبر عن إحتفال (رقيب) و ليس قيادي في الجيش بختان أنجاله و ليس عن معركة و حذرته من نشر أي خبر عن الجيش و منسوبيه دون إذن و موافقة القوات المسلحة.

اليوم أخبار القوات المسلحة و التحركات الميدانية بل و الخطط و التجهيزات تجدها في كافة الوسائط .

منها هذا الخبر (القيادة العامة تعتمد الدبة كنقطة ارتكاز لوجستية متقدمة)، و هذا (إقامة المليشيا الإرهابية في الخوي والنهود لن تطول سيتواصل الطوفان غرباً نحو بروش وأم كدادة والكومة وصولاً إلى فاشر السلطان والأهم من ذلك أن الاستخبارات العسكرية السودانية لديها عيون داخل مؤسسة الدعم السريع نفسها من قادة برتب رفيعة من أبناء القبائل المتحالفة مع الدعم السريع باتوا يمدون الجيش بكل صغيرة وكبيرة من الصور إلى الخطط و التحركات)

(الجيش يعلم أين يبيت عبد الرحيم دقلو، ومع من يجتمع، وما يدور داخل تلك الاجتماعات من قرارات وخطط . من كل اثنين من مليشيا الدعم السريع واحد منهم على الأقل متعاون مع الجيش)

( لكن هذه ليست سوى البداية الضربة القادمة ستكون أكثر إيلامًا، وأكثر دقة)

كل هذه التعليقات بين الأقواس تمر دون التوقف عندها و توجيهها للحد من مخاطرها حتي تكون الوسائط الموالية داعمة للجيش و سنداً له خاصة و أن التمرد يستغلها و يستغل حالة السيولة هذه و يعمل للإستفادة منها بذكاء .

مع بدء الهجوم علي النهود نشر قائده المتمرد السافنا مقطعا عن حالة سيارته القتالية المصابة و عن إصابته في يده و أشار لها دون أن تبين كما تحدث بإمتعاض عن تأخر وصول الدعم لقواته .

إبتلعت الوسائط الخدعة وسرعان ما تتالت التعليقات عن هروبه و هزيمة المليشيا لنتفاجأ بها في قلب المدينة .

ذكرني هذا المقطع بما كان يفعله الهالك البيشي من نشر مقاطع عن توجهه لمناطق بينما يتجه لغيرها و فعل ذلك قبل دخوله جبل موية و سنجة و غيرها .

الثقة في القوات المسلحة تعني أن نعينها بالكتمان و الصبر و غدا تعود النهود و الخوي رغم الثقل الذي وضعناه علي عاتق جنودنا و قيادتهم القادرة و الحصيفة و الشجاعة .

راشد عبد الرحيم