من النهود لباره شوف جمال بقاره

تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد….

لعل هذا أصبح حالنا.. يحدث خبر فنريد التعليق عليه وما أن تفرغ من التخطيط الذهني للمقال الا ويحدث خبر آخر أهم وأخطر ثم تتحول للتفكير فيه فيأتيك ثالثا مزلزلا.. وهكذا تجد نفسك متنقلا بذهنك بين الأخبار فلا تقرب الكي بورد مثلما عاد خراش خالي الوفاض وهو يتنقل من ظبية إلى ظبية اسمن ببصره دون أن يحرك سهامه ..

حاولنا الإمساك بالنهود فإذا بالثغر يكشر لنا فصعدنا إلى الرأس فإذا كله كدمات فعدنا إلى أسفل الرجلين فإذا بنا تحت القدمين… ويا ميلة بختك يا أمة السودان.

من النهود جاءنا الفنان صديق عباس ضمن كوكبة من فناني فرقة فنون كردفان عبد القادر سالم وإبراهيم موسى ابا وعبد الرحمن عبد الله فوضعوا إيقاع المردوم في مكان بارز في خارطة الغناء السوداني.. قال العندليب زيدان إبراهيم عندما سيطر إيقاع المردوم على الأجواء الغنائية طلبت من التيجاني حاج موسى وعمر الشاعر عملية اسعافية مستعجلة فكانت اغنية (أسير حسنك ياغالي.. في ريدك كم بقالي.. اشيل من طبعك انت.. ويصبح حالي حالي)

عودة لصديق عباس ابن النهود..اذ استطاع وبسرعة أن يضع نفسه في الصف الأول من فناني السودان لصوته الأسر وثقافته الواسعة فالرجل كان معلما وحسن اختياره للكلمات وألحانه الشجية والأهم اتكائه على إيقاع المردوم.. وصقل كل هذا بالدراسة في معهد الموسيقى والمسرح… فكانت… مطر الرشاش الرشه.. والجنونا بالخدار..اه يا دنيا.. نحن حالنا كده وانتو حالكم كيف… تعال نحلم… عبر الأثير. عيون في الغربة بكاية..وغيرها من الدرر ولكن تبقى الكاسرة فيني ضلعة هي ( الله يصبرك ياقلبي من حالتك الفوقك.. كلما يمر صباح زائد عليك شوقك.. يا مسافر بعيد فات أرض الحبايب.. وين ليلتنا ديلك ودينا الريد عجايب… الله يصبرك..)

من النهود جاء اول رئيس قضاءسوداني ذلكم هو القاضي الفخيم محمد أحمد ابورنات ولكن وبما انه تهمنا دنيا الآداب والفنون فقد جاءمن النهود القاضي الشاعر الحسين الحسن (حبيبتي عمري تفشي الخبر وذاع وعم القرى والحضر) وشقيقه الشاعر تاج السر الحسن… تحية اسيا وأفريقيا.. انا ما زرت يوما إندونيسيا.. انتي ياغابات كينيا والملايو… مصر يا اخت بلادي يا شقيقة . صوت طاغور المغني) شكرا عبد الكريم الكابلي وانت تنتقي هذة الدرر من اولاد الحسن بالنهود لتسعد بها كل الشعب السوداني

عن النهود انشد الأستاذ خلف الله بابكر الوزير في أول حكومة مايوية مشاغلا صديقه محمد أحمد محجوب الذي امضي ليلة في الخوي وهو يقصد النهود بينما كان خلف الله محظوظا وهو يبيت بالنهود مباشرة.. الناس مرقدها الهنود وانت مرقدك الخوي/

يحنو عليك سميرك الرجل الخفير العجمي /ونحن في دنيا النهود سميرنا الصوت الشجي /غني وعربد وأنثنى وانتشى/ثم انتشي والله حى/لو كنت تعلم مافي بالنهود لطويت الأرض طى….. ولكي لا نظلم الخوي فقد جاءت هي الأخرى عند عبد القادر سالم (زارعنو في الخوي دندن خضارو الني)

اما ناحية اقتصادية فالنهود هي قلب القطاع التقليدي الذي كان يرفد خزينة الدولة ب ٨٠٪من دخلها ولا يأخذ الا ٢٠٪من صرفها انه القطاع الذي ينتج الأنعام من ماشية وضان والحبوب الزيتية من فول وسمسم و الصمغ العربي وبالمناسبة جرت محاولات كثيرة لتوطين الضأن الحمري بعيدا عن دار حمر في الشمالية وخارج السودان ولكنها فشلت فشلا زريعا لأن الضأن الحمري حيوان بيئي مثله مثل شجر الهشاب لا يعيش الا في تربة ومناخ معين.. النهود وكل القطاع التقليدي كان ضحية لهيئة تسويق الماشية وشركة الصمغ العربي… تحمد ربها ما كان فيها قطن يذكر الا كانت شركة الأقطان له بالمرصاد.. كل شركات القطاع العام.. شركات المساهمة العامة سجلت فشلا زريعا في تاريخ الاقتصاد السوداني وعندما حلتها الإنقاذ جاءت بما هو أسوأ منها إذن يا جماعة الخير العلة في الضمير السوداني… احذروا شركات القطاع العام وما تشوفوا البهرجة والنجاحات الإعلامية دي.. وهذة قصة أخرى أن شاء الله سنعود إليها بعد أن نشوف حكايات المسيرات التي تسعى إلى تحويل بورتسودان الي قرية من قرى السودان المنسية . ياربي المسيرات فيها ابعاد فنية ولا كلها نار َوشرار وفتك ومتك وموت ودمار.. (والله حى)؟

يبقى السؤال إذا تحولت بورتسودان الي قرية هل ستجر معها كل السودان إلى ما قبل عهد كتشنر؟ ما قبل كتشنر دا ايه؟ مش عاوزين… أي رايكم فيما قبل قبل كتشنر.. إذا أردتم ذلك قولوا للسلطان أردوغان الحقنا وافزعنا بخديوي قوام قوام.

عبد اللطيف البوني