رأي ومقالات

نيالا صارت مدينة أشباح بعد هروب الجنجا

2025/05/12
نيالا

■ طلائع القوات المسلحة السودانية تصل منطقة عنكوش وتضع مدينة النهود في مرمي نيران مدافع الجيش السوداني ..

■ مليشيا وعصابات التمرد تعيش وقع الصدمة بعد هزائمها الصاعقة في أم عيارة والخوي ..
■ أنباء مؤكدة عن إصابات قاتلة لإثنين من أبرز قادة المليشيا بكردفان وسط صعوبات بالغة في إخلائهم ..

■ في مفاجأة من العيار الثقيل .. مليشيات التمرد بدأت منذ صباح اليوم هروباً متوالياً من منطقة النهود التي صارت علي بعد أقل من 100 كيلومتراً من زحف أبطال القوات المسلحة..
■ الهزّات الإرتدادية لزلزال معارك أم صميمة .. الخوي تضرب أطراف نيالا والتي صارت مدينة أشباح بعد هروب الجنجا علي إثر الضربات الصاروخية لنسور الجو ..
■ نصرٌ من الله وفتح قريب ..

عبد الماجد عبد الحميد
عبدالماجد عبدالحميد
عبد الماجد عبد الحميد

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