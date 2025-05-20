حسن إسماعيل يكتب:: تعيين كامل إدريس

قراءة أولى

> المتضرر الأول من تعيين كامل هو المواطن عبدالله آدم الشهير بحمدوك الذي ظل يلهث للعودة لهذا المقعد بل أن الرجل ظل يخاطب الأمم المتحدة والمنظمات بوهم أنه رئيس وزراء… وتعلقت احلامه وآماله بالإطاري وبمنبر جدة بمظان انها الروافع التي ستعيده إلى قصر الحكم!!

> كامل ليس ضمن حبات مسبحة قوى الحرية والتغيير بل كان الرجل قد قبل الجلوس على كرسي رئاسة الحكومة التي كانت ستُشكل بعد قرارات ٢٥ اكتوبر وكان شامتا على قحت وعلى تخبطها ولكن وقع الاختلاف عليه بين البرهان وحميدتي إذ أن قيادة الدعم السريع وقتها كانت تصر على حمدوك!!

> بالنسبة لمخاوف الناس … فليس دكتور كامل وحده بل أي شخص يجلس على مقعد رئاسة الحكومة ويفكر أن ينفصل عن الحاضنة الشعبية الوطنية المساندة لمعركة الكرامة فسوف يفشل ويسقط ( فالشعب والأمة) أقوى من الحكومات!! ولا أظن أن هذا سيفوت على فطنة دكتور كامل

> مناورة المجتمع الدولي بخارطة الطريق التي تلاها الفريق جابر وبتعيين كامل إدريس يبدو أن الطاقم العسكري سيُحدث اختراقا على المستوى الدولي والإقليمي قريبا ولكن …. حذاري أن يتم هذا على حساب الفشل الداخلي… وفشل حكومة دكتور كامل الداخلي سيتحقق اذا فشل في إنجاز مايحتاجه المواطن من أمن وخدمات و …. اصطفاف واضح مع الناس في معركتهم … معركة الكرامة

> وأهم مايُنصح به رئيس الوزراء اليوم هو أن يُسارع في تعويض مافاته من التحام بالتايم لاين الوطني والشعبي

> لنا عودة

حسن إسماعيل