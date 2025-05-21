رأي ومقالات

🔘 كامل إدريس ،الحكومة القادمة بلا ترف ولا ترهل

2025/05/21

🛑في مكالمة هاتفيه قبل قليل مع السيد رئيس الوزراء الجديد الدكتور كامل ادريس ، قلت له ابتداءً في هذا الموقف والظروف العصيبة لا أدري هل أهنئك ام أواسيك وبلادنا تمر بمنعطف تاريخي وتحدي كبير..

◾️والرجل كان شديد الصراحة والوضوح وعلى علم ومدرك بكل تفاصيل المشهد السوداني وليس هناك ما هو خافي عليه..

◾️الذي أستطيع نقله وبإختصار من خلال حديثه معي وعلى لسانه أنه لاترهل في الحكومة ولا ترف ، وأن معاناة الناس في الصحة والتعليم والمعيشة هى أهم أولوياته ، وكفى بالناس كما قال ما عاشوه من معاناة..

◾️في كل الأحوال نتمنى للرجل التوفيق في مهمته الكبيرة خدمةً للشعب السوداني وقضاياه وملفاته الحساسة والمعقدة ، أعانه الله وحفظ بلادنا من كل الشرور..
#ام_وضاح

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2025/05/21