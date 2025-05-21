#محير

الحديث بشأن معروضات ومضبوطات أسلحة العدو وتجهيزاته في المناطق المطهرة. وتكرار تلك الملاحظات صار من الأمور التي تصيبني بحالة من الإستياء والحيرة تجاه تعامل غريب لا تفسير له من السلطات . مضبوطات صالحة مثلا كان ينبغي التعامل معها عبر نهج يجعلها قصة أولى وبتوضيحات كاملة حول تصنيف تلك الأسلحة وميزاتها وظروف التشغيل وبالضرورة تأكيدات انها كانت تدار عبر شبكات مرتزقة أجانب قطعا لهم أثار بالمكان مهما بلغت درجات حرصهم لان ترك هذه المعدات بهذا الشكل يشير الى أنهم خرجوا تحت إلحاح إجلاء عاجل . وهذه المعروضات لو توفرت في بلد فيه نزاع لجعلها حديث الساعة والدقيقة !

ذات الإهمال حدث مع قصة الجثث التي وجدت بمستودعات في الجامعة الإسلامية وقبلها تفاصيل مسيرات مدينة بورت سودان .إذ تفأجأ الإعلام المحلي وربما الخارجي بان نوعها من أحدث طراز وتحديدا مسيرات أمريكية الصنع تنتشر بالبحر الأحمر وتقول الرواية أنها ارسلت من سفن وقواعد وتمت تسمية نوع المسيرة وصنفها ! هذا ورد في تقرير او خطاب روتيني لمندوب السودان بالأمم المتحدة .أذاعها ضمن تفاصيل أخرى كثيرة اضاعت الاهم !

بت اقرب الان لقول المسؤولة الأمريكية التي قالت قبل أشهر ان السودان فاشل في عرض قضيته .

محمد حامد جمعة نوار