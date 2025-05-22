رأي ومقالات

بعض الأصدقاء ما فتئوا يلحون على بالسؤال: ما رأيك في رئيس الوزراء الجديد

2025/05/22
حاج ماجد
حاج ماجد سوار

بعض الأصدقاء ما فتئوا يلحون على بالسؤال : ما رأيك في رئيس الوزراء الجديد الدكتور كامل إدريس ؟
لمن سأل و لجميع الأصدقاء و المتابعين أجيب بالآتي :
١/ من حيث المبدأ و أياً كان الشخص الذي تم اختياره فأنا ضد تولي كبار السن للمهام التنفيذية و قد عبرت عن رأيي هذا بوضوح في مواقف و مواضع كثيرة كان آخرها عشية تعيين السفير دفع الله الحاج حيث كتبت منشوراً جاء فيه (كنت أتمنى أن يكون رئيس الوزراء من جيل الشباب 40 سنة فما دون) ..
٢/ لدي قناعة راسخة بأن من عاش لسنوات طويلة خارج البلاد و بعيداً عن ظروفها و أحوالها و بيئتها من الصعوبة أن ينجح في إدارة شئونها و معالجة مشاكلها و قضاياها !!
٣/ أنا كذلك ضد تولي الموظفين الأمميين ، موظفي المنظمات الدولية و حملة الجوازات الأجنبية لأي وظائف دستورية لقناعات شخصية و لأسباب عديدة تتعلق بالولاء للوطن ربما يتفق معي الناس حولها أو يختلفون !!
(أنا هنا ليست لتفخيم الذات و أعوذ بالله أن تكون كذلك و لكنها لتثبيت أن هذه هي قناعاتي و رأيي الشخصي)
رأيي الشخصي بالتأكيد لن أفرضه على الآخرين و لا أدعو أحداً لتبنيه ..
سوار
20 مايو 2025

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