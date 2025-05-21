خريطة حديثة توضح مواقع سيطرة الحكومة السودانية ..

القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى مسنودة بالشعب السوداني وهي تواصل الليل بالنهار دكا لأوكار شراذم المليشيا المجرمة وتستمر في عمليات تطهير البلاد من مليشيا أسرة دقلو الإرها_بية في طريق إنهاء التمرد ونشر الأمن والاستقرار والإنطلاق لإعادة البناء و التعمير في كل ربوع الوطن وتظهر في الخريطة ولاية الخرطوم كاملة تغطيها مواكب النصر وجحافل القوات المسلحة بعد دحرها للملشيا تماما من كل أنحاء الولاية ..

السودان – الأربعاء ٢١ مايو ٢٠٢٥م.

#خريطة

#السودان #القوات_المسلحة_السودانية

#المقاومة_الشعبية – تحت قيادة القوات المسلحة – نحن في الشدة بأس يتجلى

#حرب_الكرامة

#RapidSupportIsTerroristMilitia