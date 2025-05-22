إسحق أحمد فضل الله يكتب: (معرض ياباني)

وفي اليابان كان الفنان يترك مساحة تحت اللوحة يكتب فيها الناس تعليقاتهم

وصورة .. هي صورة كامل إدريس … رئيساً

وفي التعليق كتبوا لنا

: الشاوركم .. منو؟

وصورة الهجاء البشع وكشف حال كامل التي تملأ الآن كل مكان كتبت الدولة تحتها

: عشان ما تقولوا .. لما الحرامي دخل كنا نايمين

وفي المعرض صورة ترامب في الإمارات

وتحت الصورة كتبوا

(في تاريخنا أن الراوندية …. كانوا يعبدون أبا جعفر المنصور .. ويقولون له إنه هو الخالق الرازق

ولما رفض المنصور ذلك وقاتلهم . قاتلوه لأنه (إله مرتد عن ألوهيته…)

وقالوا إن موقع الإمارات الجغرافي الآن كان هو موقع الراوندي الأول

وفي المعرض صورة لكتاب إسمه .. زمان التفاهة

وتحته صورة رئيس إتحاد كرة القدم السوداني وهو يصوت لصالح الإمارات لرئاسة لجنة الإنضباط .

……

وعن النهب يقول كلاي للمذيع

: سيبك من الصاح والغلط عندكم … وقل لي … عيسى عليه السلام … من أين هو؟

قال؛ من فلسطين

قال كلاي: يعني ملامحه هي ملامح أهل فلسطين … فلماذا ترسمونه بشعر أشقر وعيون زرقاء كأنه من السويد…

قال المذيع

: ما دمتم تقبلون ذلك .. فلماذا لا نفعل ذلك؟

. ونحن

ما دمنا نسكت والجماعة يجعلوننا الآن في قفة قحت .. ويجعلون كامل إدريس رئيس وزراء ونحن ساكتون … لماذا إذن لا يفعلون

……

سمعنا أن فناناً يلحن الآن القصيدة التي تقول

فصاحة اليدين أعجزت فصاحة اللسان

وأنت ما تزال يا سحبان

مجلجلاً برائع البيان

إسحق أحمد فضل الله