المليشي مجرم الحرب الجبان الرعديد الذي ادمن العريد “قجة” طلع فيديو كل كلمة بكررها ثلاث مرات.. وكل فكرة برجع ليها ويعيدها اكثر من مرة واشتكي من الخيانة والطوابير..

♦️- قجة دا دخل الخرطوم بعدد 500 عربة.. هل يقدر يقولينا الان عنده كم عربية ومعاه كم جندي؟؟ هل يقدر ساي يصور فيديو برة عربيته الراكب فيها دي ويورينا هو وين او معاه كم من العربات والجنود.



♦️- الجيش السوداني سحق قوات قجة 500 عربة وقوات مرفعين كبس اخوه 400 عربة ومتحرك عجال لاقن اكثر 300 تاتشر.

كل هولاء اتوا فزع ليساعدوا 2500 عربة وعشرات المدرعات والدبابات كانت موجودة داخل الخرطوم صبيحة 15 ابريل مع 60 الف جندي للدعم السريع.

– كلهم طحنتهم طاحونة الجيش السوداني واهلكت مئات الالاف فعلا من جنود المليشيا والمرتزقة من اكثر من 9 دول.

– ولله الفضل والمنة



Alnour Sabah