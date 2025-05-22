لينا يعقوب: الجيش هزم وأبعد الدعم السريع عن العاصمة

سألني المذيع صباح أمس – قبل صدور أي تصريح من الجيش حول العمليات العسكرية- ماذا يعني خروج الدعم السريع من منطقة الصالحة وأين يمكن لقواته المتبقية أن تتجه؟

قلت له خروج الدعم من الصالحة يعني فقدان آخر نقطة لهم ومحاصرة الجيش لهم في كردفان ودارفور.



ثم بعد ساعات وبعد تأكد المعلومات وقبل صدور بيان الجيش ظهرت في مباشر آخر وقلت إنه من المتوقع إعلان العاصمة خالية من الدعم السريع وأن الجيش بذلك هزم وأبعد الدعم السريع عن العاصمة.

هناك استهداف وترصد مقصود من البعض وحملات وإساءات تدار في الخفاء والعلن..

حرصنا على الالتزام بالمهنية والموضوعية

أما الوطنية ليست محل تشكيك وأستغرب ممن يحاول أن يزايد علينا بها

لينا يعقوب