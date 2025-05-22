المليشيا المنسحبة من اطراف الخرطوم إستباحت كل من، امندرابه، ورهيد النوبة، وعد السدر

تقرير عن إنتهاكات قوات المليشيا🚨🔲🚨🔲🚨🔲🚨🔲🚨

المنسحبة من صالحة وأمدرمان والنيل الأبيض 🛎️🔳🛎️🔳🛎️

المليشيا إستباحت كل من، امندرابه، ورهيد النوبة، وعد السدر ⬛

🔷 قامت قوات المليشيا المنسحبة من منطقة صالحة وعموم مدينة أمدرمان بالإرتكاز في مناطق امندرابه ورهيد النوبة وجبرة الشيخ، ووضعت فيها إرتكازات كأول خط دفاع عن شمال كردفان.

♦️ وقبل أن تقوم بوضع إرتكازاتها في تلك المناطق، شهدت امندرابه ورهيد النوبة وعد السدر بولاية شمال كردفان، إنتهاكات واسعة من قبل قوات المليشيا.

♦️ حيث قامت قوات المليشيا بإقتحام منطقة امندرابه التي تقع في طريق بارا أمدرمان، وقتلت إثنين من المواطنين، وقاموا بنهب جميع الماشية، ونهبوا كل المواد الغذائية من المحلات التجارية في المنطقة، ومن بعد ذلك إحتلوا بيوت المواطنين وسكنوا فيها.

♦️ ثم توجهت قوات أخرى من المليشيا ووصلت رهيد النوبة التي تبعد 40 كيلو عن امندرابه، وقاموا بنهب وسلب ممتلكات المواطنين، ماشية، ماعز، مواد غذائية، ومن ثم قاموا بطرد بعض المواطنين من بيوتهم وإستقروا فيها هم بدلا من ساكنيها الغلابة.

♦️ وقوات أخرى من المليشيا توجهت نحو جبرة الشيخ، وقبل أن تصل إليها، وصلت منطقة وعد السدر، وقتلت ثلاثة من المواطنين، ونهبت وسلبت ممتلكات المواطنين.

♦️ عاشت هذه المناطق حالة من الرعب والظلم من قبل هذه القوات الهاربة من أمدرمان والنيل الأبيض، وجاءت لتفش غبينتها في المواطنين الأبرياء المساكين، بعد أن ولت الأدبار من الجيش.

🔷 إذن قوات المليشيا المنسحبة وضعت خطوط دفاعاتها المتقدمة المدافعة عن ولاية شمال كردفان في كل من منطقة امندرابه ورهيد النوبة وجبرة الشيخ.

🔷 العدد الأكبر من قوات المليشيا ذهب نحو منطقة جبرة الشيخ، أعداد كبيرة وصلت هناك، رجال ونساء، ومعهم أسلحتهم الثقيلة، والكثير من الممتلكات القيمة التي نهبوها وسرقوها من المواطنين.

🔷 كان الله في عون الغلابة، وتبت أيادي الجنجويد.

⬛⬛⬛ربنا يغطي على المواطنين الأبرياء ويحفظهم⬛⬛⬛

محبة وسلام

#خال_الغلابة

#الجنود_المجهولين



محمد خليفة