سكان الخرطوم سيضعوا لافتة أمام منزل أي جنجويدي، مكتوب عليها بالخط العريض “بيت حرامي لعين وجنجويدي غدار”

بعدما خرجوا منها مهزومين خانعين، جنجويد الخرطوم الذين عاشوا فيها لسنوات وتملكوا فيها البيوت والمحلات، يدعون سكان الخرطوم إلى حفظ الود وحق الجيرة وصون بيوتهم والمحافظة عليها في غيابهم..

جنجويد الخرطوم، بعدما نهبوا جيرانهم وأفقروهم، ها هم اليوم يدعونهم لحفظ الجيرة وعدم التعدي على ممتلكاتهم. نقول للجنجويد إن سلوك الحرمنة والنهب ودخول بيوت المواطنين ليس جزء من ثقافتنا، لن يأخذ أحد مال أحد ولن يعتدي على حرمة منزل..

ما سيفعله سكان الخرطوم هو أنهم سيضعوا لافتة كبيرة أمام منزل أي جنجويدي، مكتوب عليها بالخط العريض “بيت حرامي لعين وجنجويدي غدار”. ستظل هذه اللافتات شاهدة على غدر الجنجويد وأفعالهم لقرون.



حسبو البيلي

#السودان