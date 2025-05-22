قيادتك لمنظمة دولية ما بأهلك لقيادة دولة، وقيادتك لدولة بأهلك بالتأكيد لقيادة منظمة دولية. في كل دول العالم يمتلك المسؤولين خبرة عملية في بلدانهم وتجارب مهنية كبيرة تدرجوا وعرفوا فيها تعقيدات بلدانهم..

لن تجد رئيس وزراء في أي دولة إلا وله خبرة في مؤسسة حكومية داخل بلده.لن تجد رئيس وزراء يحمل فقط خبراته الدولية وشهاداته للمنافسة على حكم دولة بتعقيداتها ومشاكلها..

إلا في السودان،تجد أن المعيار لاختيار الوزراء هو الوجاهة الخارجية والخبرات الدولية. لا يهم إن كان منفصلاً عن واقع بلاده، ما يهم هو في أي منظمة عمل، وأي منصب شغل.



حسبو البيلي

#السودان