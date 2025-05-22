وزير الإعلام … سونا …

الفرص التوثيقية الضائعة …

مشاهد خروج المواطنين في صالحة فرحا بانتصار الجيش ، مشاهد الجثث المتحللة في الصناديق (نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة) ، مشاهد العودة من معبر أرقين وعبورا بكباري الحلفايا ووصولا لمدن العيلفون ومدني والدندر وغيرها من مشاهد لا تحصى ، كلها موثقة وللأسف بكاميرات هواتف الهواة أو بعض المجتهدين من شباب الفضائيات الأجنبية.

في كل هذا الزخم تبدو سونا الرسمية التي يتابع حسابها في فيسبوك ما لا يقل عن مليون نسمة وكأنها متخصصة في الأخبار المحلية فقط.

لا بأس فالأخبار المحلية تفيد أيضا إصرارا على الحياة ومواصلة الصمود ولكن أتمنى من الجهات الرسمية التركيز على التوثيق الرسمي فالثانية والدقيقة التي تمضي لا تعود.

#كمال_حامد 👓