القحاتة وبعض الناشطين مرضى بالكوزوفوبيا، مهووسين بالاسلاميين لدرجة الهيستيريا، يبحثون عن موقف الاسلاميين ليخالفونه، واذا لم يجدوا موقفا عادة ما يلفقوا موقفا ليختاروا نقيضه، أو يزعموا أن هنالك خلافا عميقا بينهم، أو أنها تمثيلية.

أنا إسلامي والحمد لله، أيدت كامل الطيب واتصلت به من غير مشاورة أي شخص، وهنالك من انتقدني من الاسلاميين دون مشاورة أي شخص، وهو حر في رأيه.

أنا مع ضرورة تعيين رئيس وزراء، بل كان لدي قناعة شخصية أن البرهان لو استورد روبوت من الصين وعينه رئيس وزراء سأؤيده، بغرض إغلاق سوق التدخل الأجنبي .. أنا واثق أن أكبر اسباب الحرب “الفراغ” الذي أجج مطامع الدول في التدخل بغرض فرض حكومة على الشعب السوداني، وأن الفكرة العبقرية بحجز الموقع للنقاش حوله والمساومة به بعد حمدوك، كانت بمثابة صب الزيت على النار.

تم تعطيل تشكيل الحكومة بمزاعم وفاق عريض وجامع … وهذه “خدعة” و “كذبة” .. واستدراج لاصابة القيادة بالشلل في الاختيار، ونشر الارهاب في السودان من أي حسم.

في السيرة .. ثلاثة من المبشرين بالجنة لم يبايعوا أبو بكر الصديق يوم السقيفة، وتأخر علي بن أبي طالب ستة أشهر .. وقال متحدث من الأنصار للمهاجرين (منكم أمير ومنا أمير)، وتحفظ سعد بن عبادة على بيعة أبي بكر وهو “سيد الخزرج” وهم أغلبية أهل المدينة حينها، ما يسمى حاليا بالحاضنة!

بعد البيعة.. قاتل الخليفة من يقولون لا اله إلا الله ومحمد رسول الله ولكنهم امتنعوا من دفع الزكاة، وهم غير اتباع مسيلمة، الذين وقفوا معه جهويا ويعلمون أنه كذاب لكنهم قالوا (كذاب ربيعة خير من صادق مضر)!

بعد كل هذا .. يتحدث لك بعضهم أنه لا يجوز تعيين شخص بدون (اجماع كامل)!

على العموم هو اسمه (كامل) فتشوا الاجماع بي راحتكم!



مكي المغربي