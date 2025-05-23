رأي ومقالات
ا ان ما تقومون به من انتهاكات بحق المواطنين العزل والأمنين هو احد اسباب هزيمتكم
🔴حينما تنهزم المليشيا في الميدان عسكريا .. تنتقم من المواطنين العزل.
✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم
⭕ما فعلته المليشيا بقرى الجموعية من انتهاكات بعد هزيمتها في معارك الخرطوم.. تكرره الان بمواطني قرى شمال كردفان..
⭕تنهزم المليشيا من الجيش في الميدان عسكريا … وتذهب تنتقم من المواطنين العزل في القري والفرقان.
⭕انتهاكات واسعة تقوم بها المليشيا الان بقرى شمال كردفان بعد هزيمتها وطردها من صالحة.
#تبا للمليشيا الجنجويدية..
#وتأكدوا ان ما تقومون به من انتهاكات بحق المواطنين العزل والأمنين هو احد اسباب هزيمتكم.