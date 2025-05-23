رأي ومقالات

ا ان ما تقومون به من انتهاكات بحق المواطنين العزل والأمنين هو احد اسباب هزيمتكم

2025/05/23
الجنجويد
الجنجويد

🔴حينما تنهزم المليشيا في الميدان عسكريا .. تنتقم من المواطنين العزل.
✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم

⭕ما فعلته المليشيا بقرى الجموعية من انتهاكات بعد هزيمتها في معارك الخرطوم.. تكرره الان بمواطني قرى شمال كردفان..

⭕تنهزم المليشيا من الجيش في الميدان عسكريا … وتذهب تنتقم من المواطنين العزل في القري والفرقان.

⭕انتهاكات واسعة تقوم بها المليشيا الان بقرى شمال كردفان بعد هزيمتها وطردها من صالحة.
#تبا للمليشيا الجنجويدية..
#وتأكدوا ان ما تقومون به من انتهاكات بحق المواطنين العزل والأمنين هو احد اسباب هزيمتكم.

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/05/23