ا ان ما تقومون به من انتهاكات بحق المواطنين العزل والأمنين هو احد اسباب هزيمتكم

🔴حينما تنهزم المليشيا في الميدان عسكريا .. تنتقم من المواطنين العزل.

✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم

⭕ما فعلته المليشيا بقرى الجموعية من انتهاكات بعد هزيمتها في معارك الخرطوم.. تكرره الان بمواطني قرى شمال كردفان..

⭕تنهزم المليشيا من الجيش في الميدان عسكريا … وتذهب تنتقم من المواطنين العزل في القري والفرقان.

⭕انتهاكات واسعة تقوم بها المليشيا الان بقرى شمال كردفان بعد هزيمتها وطردها من صالحة.

#تبا للمليشيا الجنجويدية..

#وتأكدوا ان ما تقومون به من انتهاكات بحق المواطنين العزل والأمنين هو احد اسباب هزيمتكم.