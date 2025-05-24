■ دخول القوات المسلحة اليوم إلي منطقة الدبيبات ( خلط) أوراق التحالف المقيت بين مليشيا التمرد وحركة عبدالعزيز الحلو .. تطهير الدبيبات يعني عملياً خلو جنوب كردفان من المليشيا وقطع خطوط الإمداد للمليشيا من عدة نواحي مع فتح الطريق للوصول إلي مدينة الفولة ومنها إلي رئاسة الفرقة 22 ببابنوسة ..

■ بحسابات المسافات تتضح أهمية منطقة الدبيبات التي تعتبر خسارتها ضربة موجعة للمليشيا التي ستفكر الان ألف مرة في كيفية الدفاع عن المدن التي تحتلها في دارفور ..تبعد الدبيبات 100كيلومتراً من الأبيض و60 كيلومتراً من الدلنج و186كيلومتراً من كادوقلي و5 كيلومتراً من منطقة طيبة نقطة تلاقي طريق أبوزبد الفولة وقد بسطت القوات المسلحة سيطرتها في الساعات الماضية علي طيبة الحاكمة ..

■ تطهير الدبيبات اليوم سيفتح الطريق من بورتسودان وحتي كادوقلي .. ويفتح طريق الدلنج الأبيض وكادوقلي الأبيض ..

■ تحرير الدبيبات خطوة متقدمة ومهمة لتأمين مطار الأبيض .. وعملياً أصبح المطار آمناً من جهة الجنوب وسيتم تأمين مطار عروس الرمال بالكامل بتحرير مدينة بارا والذي بات قريباً بعد تطهير الدبيبات ..

■ لماذا ستصرخ مليشيات التمرد حال تأمين وتشغيل مطار الأبيض؟!

_ لأن المسافة بالطيران تبلغ فقط 16 دقيقة من مطار الأبيض إلي مدينة الفاشر ..

_ وتبلغ 20 دقيقة من مطار الأبيض إلي نيالا ..

_ و25 دقيقة من مطار الأبيض إلي الجنينة !!

■ تحرير الجيش لمنطقة الدبيبات خسارة كارثية لمليشيات وعصابات التمرد ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

عبد الماجد عبد الحميد