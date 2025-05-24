(شطة) دقلو..

قال الراحل الإمام الصادق المهدى عندما كان رئيساً للوزراء ، وصفه تصريحات ناقدة وجهها وزير التجارة حينها الراحل د.محمد يوسف ابوحريرة ، قال الإمام (إن أبو حريرة شم شطة فعطس)..

ما يقوله عبدالرحيم دقلو من تهديدات ووعيد هو (تسريب) لمخطط من الكفيل وصل إلى قائد ثاني المليشيا المتمردة..

ولذلك الواجب التعامل معه بحذر وجدية..



لا يملك دقلو ما يخيف به أو يتوعد ، فقد كانت تهديداته مكررة وهو فى الخرطوم على بعد 3 كم من القيادة العامة ، وهو الآن في الجنينة على بعد اكثر من 1000 كم ، ولذلك هو (طبل) يردد صدى آخرين..

ابراهيم الصديق على