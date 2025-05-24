من أحاجي الحرب ( ١٨٥٩٣ ):

○ كتب: د. محمد مجذوب

□□ السياسة

الخارجية الامريكية تجاه السودان ومنذ الاستقلال هي هي لم ولن تتغير؛ انها سياسة العصا والجزرة ووضع السودان تحت ظل سيف العقوبات، واستثمار ذلك لمصلحة اعداء السودان التى هي فى طليعتهم.

□ وعلى المنشغلين بالسياسة فى السودان إدراك هذه الحقيقة التاريخية؛ وإدراك أن الحرب الدائرة الان فى السودان تدار بواسطة أدوات داخلية جاهلة؛ ووكلاء اقليميون وظيفيون؛ وإشراف وتواطؤ امريكي تشهد به ردهات مجلس الأمن.

□ منطق السياسة الخارجية الأمريكية _ عند منظريها الكبار فى الاتجاهات الواقعية والواقعية الجديدة _ عماده القوة ولا شئ غير القوة ؛ وإذا تنازلت لهم بمقدار درجة فسيدفعون بك الى اسفل السلم وبلا رحمة.

□ أما عندما يدركون قوتك وعنادك فإنهم ياتون للتفاوض معك وفق شروط لمصلحتك؛ هكذا تجاربها فى المنطقة والعالم.

□ إذا أراد السودانيون أن تشطب بلادهم من قائمة القوى الاستعمارية ومن اجندة التدخلات والاملاءات الخارجية؛ فيكونوا اقوياء؛ ومظاهرها القوة المعنوية والصلابة العقدية؛ كما القوة المادية والعسكرية المستطاعة.

□ إنها ضريبة الانعتاق والحرية.

#من_أحاجي_الحرب