• المليشيا خدمت الجيش ووفرت سلاح نوعي لتحرير بارا وتأمين طريق الصادرات ” استدراج ”

• عندما تأخر الجيش وابطأ وتيرة عملياته في محوري غرب وجنوب غرب ام درمان تم انتقاده بلا هوادة ، في وقتها قلت يجب عدم التدخل في الشأن العسكري ، ودورنا يجب ان ينحصر في دعم واسناد الجيش اعلاميا .

• بعد تحرير صالحة شاهدنا مخازن الاسلحة الحديثة وانظمة التشويش وعدد كبير من المسيرات بكامل ملحقاتها ” غرف تحكم حديثة ” يفهم ان الجيش تعامل بصبر واحترافية وذكاء وحنكة مع مليشيات طائشة بلا عقل لديها كفيل جاهل لا يعرف إلا لغة المال وعقله الصغير يقول له ان المال وحده يجلب الانتصار .

• ما قام به الجيش انه استدرج المليشيا وفتح لها نفاج الى صالحة لادخال امدادها وتشوينها واوهمها ان منطقة صالحة قاعدة عسكرية خاصة بالمليشيا لا يمكن اقتحامها ، استراتيجا ؛ يسمى الخداع العسكري ؛ توهم العدو انه قوي لتنال ما تريد، والجيش بحنكته وخبرته وتمرسه غنم اسلحة حديثة متطورة تقدر قيمتها بملايين الدولارات.

• لذلك ارى ان التدخل في الشأن العسكري وخطط القيادة يجلب السخرية لمن يتدخل فيما لا يعنيه ، بالدارجي ” خلوا الجيش يشوف شغله وانتوا شوفوا شغلكم ”

• بعد هجوم المليشيا على مدينة النهود كتبت بوست قصير لكنه له قيمة ومعنى كبير ؛ قلت فيه ” الناس مشغوله ومتأثرة بالحرب النفسية للمليشيا وانا مستمتع بالخدع والحيل وخطط القيادة العامة للجيش ” بعدها شاهدنا معركة الخوي التي كانت قاصمة الظهر التي قصمت ظهر المليشيا .

ختاما : مطمئن جدا واثق في كل خطوة يتخذها الجيش ، لكن اخاف على الجيش كثيرا من بعض الناشطين ” الهوج ”

Basher Yagoub