د. محمد الهاشمي الحامدي: عن العقوبات الأمريكية.. والاعتذار للرئيس عمر البشير

بمناسبة العقوبات الأمريكية الجديدة على السودان… أكثر من عشرين عاما من العقوبات الأمريكية اللئيمة على السودان في عهد البشير. عقوبات قاسية عمياء مصممة لإعاقة أي نهضة اقتصادية في البلاد..

مع ذلك، وبالرغم منها، لما عزل الرئيس عمر البشير تحت تأثير حملة دعاية قحاطية واماراتية واسرائيلية ودولية، ترك جالون البنزين ب27 جنيها، يعني أرخص من السعودية والامارات، والخبز بجنيه واحد، والدولار ب65، وجامعات السودان تخرج 5000 طبيب سنويا بشهادات مقبولة دوليا، والحكومة مشكلة من ممثلين ل23 حزبا، وأعيان عائلتي المهدي والميرغني في القصر الجمهوري، والصحف تنتقد بحرية تحلم بمثلها أكثر الدول العربية، والراكب يستقل الحافلة آمنا من عطبرة الى نيالا، وحميدتي عارف وضعه وقدره لا يتخطاه، يجلس في الخرطوم شهرا ليقابله، والخمور ممنوعة، والصياعة وقلة الحياء ممنوعة، وحرمات الدين معظمة، وليالي رمضان تتوهج بالنور في بورسودان وكسلا والخرطوم والدويم ومروي ودنقلا والفاشر وكوستي وكل ربوع السودان.

بالله عليكم يا أهل السودان… بعد كل ما رأيتم منه ومن أعدائه، وبالرغم من كل أخطائه وأخطاء بعض المقربين منه والمحسوبين عليه، ألا يستحق البشير منكم اعتذارا ورد اعتبار؟

محمد الهاشمي الحامدي