مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها

المواطنين في حيرة من أمرهم لا موية شُرب لا موية للاستخدام الأخر وتُجار الازمات أصحاب التناكر رافعين السعر متعللين بشح وغلاء الجازولين …

وفوق لذلك يعانوا المواطنيين خطر مرض الكوليرا اللعين

نسبة لشرب المياه الملوثة وإستخدامها …

وحكومة ولاية الخرطوم عاجزة تماماً عن تقديم اي نوع من المُعينات …

نحن نُقدر حال البلد عامة وع مستوي ولاية الخرطوم لكن قليل من التفاعل مع قضايا المواطنيين لا يضُر ومن ثم أفتحوا يا

السيد والي الخرطوم للخيرين من أولاد البلد الخيارات المتعددة

وأعملوا ع تسهيل الإجراءات لديهم ( جوكم يساعدوكم ما تدسوا المحافير منهم ) حتي ينقذوا ما يتم إنقاذه …

ببساطة شديدة يالسيد والي الخرطوم لحدي نهاية اليوم ووجه الصباح باكر عايزين نسمع عنكم خير وإنكم وفرتوا موية للمواطنيين من غير اي أعذار ميتة …

وبس خلاص

عائشة الماجدي