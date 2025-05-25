إسحق أحمد فضل الله يكتب: ( … وغطاها)

الصورة تؤجز

وفي السينما المشاهدون يرون على الشاشة (سقف) حجرة … والكاميرا ثابتة … ودقيقة وثلاث وأربع … وهناك السقف فقط … والمشاهدون يتذمرون … وخمس … وسبع دقائق … بعدها الكاميرا تهبط إلى سرير

وعلى السرير طفل مشلول يرقد على ظهره ينظر إلى السقف

والمذيع يقول للمشاهدين

: سبع دقائق ولا ترون أمامكم إلا مشهد السقف هذا جعلكم فى غاية الضيق …. والصبي المشلول هذا يقضي السنوات وهو ينظر إلى السقف هذا فقط

كان هذا هو الفيلم كله

…. الزاوية التي ترى منها الأشياء … والحال … حالك ساعة الرؤية … هي ما يصنع أحكامك كلها على العالم كله…

عبقرية الفيلم هي أنه يقول فى كلمة ما تعجز ملايين الكلمات عنه…

(2)

دراسة للتاريخ تقول إن قنبلة هيروشيما ألقيت وأبادت مئتي ألف في لحظة …. لأن الأموال التي صرفت لصناعة القنبلة

يجب ألا تضيع (ساكت..)

أنت قيمتك عند القوم هي هذه…

(3)

والناس …. الذين يقولون إنهم مسلمون هم…

نابليون لما دخل مصر قام محمد كريم يقود مقاومة للإستعمار

ونابليون يعتقله .. ويطلب مائة ألف جنيه لإطلاق سراحه … والمبلغ كان ضخمًا

ومحمد كريم يظل يطوف بنفسه على الأبواب يطلب المال

ولا يعطونه شيئًا

ونابليون يقول له

: لم أكن أريد المال …. وما أردته هو أن أجعلك تعرف الناس الذين تموت من أجلهم …

….

وفي أيام أتاتورك قام النورسي يقاوم

والنورسي يكتب …. والنساء (الأميات) الأميات .. ينقلن منشوراته .. والمرأة منهن (التي هي أمية) كانت تنقل الكلمات … رسماً

( الألف شكل مثل العصا .. والعين هي دائرة صغيرة تحتها دائرة كبيرة…)

والنورسي إنتصر.

……

(4)

والأمر لاهو يهودية تقاتل ولا هو نصرانية .. ولا .. ولا

وهرتزل صانع إسرائيل وحاخامها كان أمره في البيت هو

الإبن الأول …. إنتحر

الإبن الثاني …. جن

الإبن الثالث تنصر

أما البنت فقد إحترفت الدعارة….

……

(5)

فى جامعة الخرطوم فى السبعينات ولدت أشعار حلمنتيش

وأشهرها كان يدعو للحد من النسل .. ويطلب أن يكتفي كل بيت بطفل واحد .. حتى يكون الولد الواحد هذا

( يبقى جامد

يبقى قوي

يبقى صاروخ

أرض جوي)

ويطلب

(حبة قبال العشية

حبة فى بطن الولية)

ويسخر ممن عندها نص دستة أطفال…

كان التسلل للتدمير/ تدميرنا/ يتم من الداخل

وبأسلوب المخدرات اللذيذ … فأنت تقتل نفسك وأنت في غاية الطرب

والحد من المواليد ما يراد به هو (أرض في غاية الإتساع

فى غاية الثراء

لا يحميها أحد….

ونتابع القاموس فمن لا يعرف العدو وأسلحته يهلك.

إسحق أحمد فضل الله