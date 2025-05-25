قيادات ميدانية معروفة بالميليشيا تهرب من كردفان إلى نيالا

معادلة بسيطة لأبناء كردفان الموجودين في الميليشيا، كردفان دي موضوعها انتهى وحسم لصالح الجيش ، أنت تقاتل مع الميليشيا وتخسر وتهرب لدارفور الحيعاملوك فيها كمواطن درجة رابعة ، ولا ترمي سلاحك وتسلم للجيش ؟ هربت لدارفور الجيش بصلك هناك وبطاردك لي النيجر اللي حيعاملوك فيها مواطن درجة سابعة ، انا نصحتكم استسلموا الليلة قبل ما تلقوا نفسكم في النيجر بعد شهور من الآن.

في النهاية سيجد الناظر نفسه يفاوض، إما أن يفاوض على تسليم آل دقلو وعزلهم، أو أن يفاوض على كيفية هروبه .

قيادات ميدانية معروفة بالميليشيا تهرب الآن من كردفان إلى نيالا .



حسبو اللبيلي

#السودان