ذهب الصحراء Desert Gold

ذهب الصحراء هو الإسم الذي كان يطلقه الإنجليز على الصمغ العربي Gum Arabic ، ومعارك التحرير تدور الآن في حزام ذهب الصحراء وبعدها ستدخل حزام الفول السوداني.

فول سوداني مقصود بها الحزام السوداني Sudanic Belt ويشمل تشاد والكاميرون ونيجيريا والنيجر وإنت ماشي ، ولكن فولنا طاعم مثل قونقليزنا فالقونقوليز النيجيري شديد البياض ولكنه مسيخ.

قبل أن أنسى ، حزام الفول السوداني يبدأ من الدبيبات وصولا للضعين إنتهاءا بنيالا.

نصر من الله وفتح قريب.

#كمال_حامد 👓