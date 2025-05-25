رأي ومقالات
ذهب الصحراء Desert Gold
ذهب الصحراء Desert Gold
ذهب الصحراء هو الإسم الذي كان يطلقه الإنجليز على الصمغ العربي Gum Arabic ، ومعارك التحرير تدور الآن في حزام ذهب الصحراء وبعدها ستدخل حزام الفول السوداني.
فول سوداني مقصود بها الحزام السوداني Sudanic Belt ويشمل تشاد والكاميرون ونيجيريا والنيجر وإنت ماشي ، ولكن فولنا طاعم مثل قونقليزنا فالقونقوليز النيجيري شديد البياض ولكنه مسيخ.
قبل أن أنسى ، حزام الفول السوداني يبدأ من الدبيبات وصولا للضعين إنتهاءا بنيالا.
نصر من الله وفتح قريب.
#كمال_حامد 👓