رأي ومقالات

ذهب الصحراء Desert Gold

2025/05/25
كمال حامد

ذهب الصحراء Desert Gold
ذهب الصحراء هو الإسم الذي كان يطلقه الإنجليز على الصمغ العربي Gum Arabic ، ومعارك التحرير تدور الآن في حزام ذهب الصحراء وبعدها ستدخل حزام الفول السوداني.

فول سوداني مقصود بها الحزام السوداني Sudanic Belt ويشمل تشاد والكاميرون ونيجيريا والنيجر وإنت ماشي ، ولكن فولنا طاعم مثل قونقليزنا فالقونقوليز النيجيري شديد البياض ولكنه مسيخ.

قبل أن أنسى ، حزام الفول السوداني يبدأ من الدبيبات وصولا للضعين إنتهاءا بنيالا.
نصر من الله وفتح قريب.
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