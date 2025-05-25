بشريات الواقع

بينما جراد الصحراء منتشر حتى الحدود الحبشية، يطل علينا القائد البرهان ليبشرنا بالنصر، ويؤكد بأنه لا فرق عند الجيش بين مقرن النيلين وأم دافوق، تصريحات الواثق من ربه ومن ثم من شعبه وجيشه وجدت وقتها تهكمًا من خونة الوطن. ونلاحظ منذ أربعة أشهر تباشير النصر تتسابق فيما بينها. وآخر تلك البشريات دخول الدبيبات لضل الوطن، ليصبح الطريق لعواصم المسيرية (الفولة وبابنوسة والمجلد) سالكًا. وفي محور دار الريح في الغالب (٧٢) ساعة وتنتهي إقامة المرتزقة، أما غرب الخوي بإذن الله المفاجأة قد أكتمل تحضيرها تمامًا. وفوق هذا وذاك نؤكد بأن أكبر البشريات ما تم بالأمس من عملٍ استخباراتي في غاية الأهمية في محور الفاشر، حيث تمكّن الجيش من الاستيلاء على مسيّرة متطورة للغاية، مهمتها الاستطلاع وإيصال التشوين في آنٍ واحدٍ للمرتزقة الذين يحاصرون الفاشر. تلك العملية عدّها المراقبون تحولًا نوعيًا في مستقبل العمليات العسكرية القادمة إن شاء الله. وخلاصة الأمر نبشر الشارع بأن متحركات الصياد قد نصرها الله بالرعب مسيرة شهر. عليه سوف نشهد انهيار للمرتزقة ليس له مثيل فيما تبقى من المناطق الملتهبة في كردفان ودارفور.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

السبت ٢٠٢٥/٥/٢٤