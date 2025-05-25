رأي ومقالات

🔴 ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟

2025/05/25
عبد الرحيم دقلو

حلو المليشيا..
طالب قائد ثاني مليشيا الدعم السريع المتمردة عبدالرحيم دقلو قادة الادارة الاهلية توفير تشوين قواته ، وانذرهم بالقول (أكلتوا حلو الدعم وعليكم الوقوف معه فى مره),

فما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟ هل بنت الطرق والجسور والمستشفيات والمدارس ؟ هل حفرت ابار المياه للرعاة ووفرت تسويق الانتاج للمزارعين ؟..

لا شىء..
وإنما منهوبات المواطنين ، والزج بالمجتمعات فى الحرب..
وإن حظى بعض العمد بسيارات مسروقة أو مختطفة ، فقد هلك شباب تلك المجتمعات بالآلاف..
لا شىء حلو أبداً فى سجلات الملايش..
إبراهيم الصديق
ابراهيم الصديق على

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2025/05/25