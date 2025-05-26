سبب تسمية متحرك الشهيد الصيّاد

تمت تسمية المتحرك على الشهيد الرقيب أول محمد عبدالله بدوي الصياد. إستشهد البطل بالقيادة العامة للقوات المسلحة يوم الغدر والخيانة والعدوان في ١٥ أبريل ٢٠٢٣،



وهو من أبناء منطقة السميح بولاية شمال كردفان. تمكّن المتحرك من طرد مرتزقة أبوظبي من مسقط رأس الشهيد في أو حول ١٦ فبراير الماضي.

مهم الإشارة إلى أن متحرك الشهيد الصيّاد، والذي يضم مؤخرات قوات عدد من فرق دارفور المنسحبة، انفتح غرباً من تندلتي بولاية النيل الأبيض على الطريق القومي في الأسبوع الأول من مايو ٢٠٢٤ بعدة أهداف مرحلتها الأولى في السيطرة على كامل الطريق القومي (كوستي-الأبيض) بطول ٢٠١ كيلومتر، وتحرير المدن والقرى، وحقق هذا الهدف كاملاً في يوم تاريخي وبطولي -٢٣ فبراير الماضي. واليوم يواصل المتحرك العرمرم مع مُسانديه بتحقيق بقية أهداف الدولة بالسيطرة وبسط سيادة الدولة واستعادة الأمن والقانون والاستقرار بولايات كردفان الكُبرى، وطرد مرتزقة أبوظبي.



Ahmad Shomokh