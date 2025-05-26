من قال إن الصحفي أفهم من الحاكم؟

أتذكر أن رئيس الوزراء (لعله بكري حسن صالح الرجل الذي التزمت حكومة السودان بالإنفاق عليه ٣٠ عاماً دون أن يقدم للبلد دي خدمة واحدة) دعا بعض الصحفيين لحضور إحدى جلسات مجلس الوزراء التي كانت مخصصة للقضايا الإقتصادية.

بدون تردد الجماعة ربطوا كرفتتاهم ومشوا الإجتماع، واتكلموا طبعاً، وقدموا للحكومة النصح والإرشاد، وروشتات العلاج عن تحسين الأداء، وزيادة الإنتاج، وضبط سعر الصرف، ورفع الإيرادات.

لم يعتذر أي واحد منهم ويعترف بأنه لا يفهم في الإقتصاد، وإنه يواجه عنتاً في إدارة إقتصاده الخاص ذاتو.

أتذكر أنني تحدثت مع صديقين عن الأمر وقتها وعبرت لهما عن وجهة نظري هذه.

الإنقاذ أفسدت مهنة الصحافة بالتضييق عليها وترديتها عبر فرض أفراد محددين بواسطة المؤتمر الوطني والأمن، وعبر افساد الكثير من الممارسين الذين نجحوا في تسميم الفضاء العام، وفي إفساد الحياة السياسية، وفي الخلط ما بين الصحافة والتزلف والتسول والرشوة.

أما بالنسبة لبعض الصحفيات فإنني لا أستطيع الكتابة!

سقط عبدالله حمدوك في فخ الفيسبوك، وظن بكسله وعبطه أن أصحاب الصفحات الرائجة على الفيسبوك هم من يقودون المجتمع، وفات على الأبله أن الحصول على الرواج وكثرة التعليقات واللايكات في وسائل التواصل الإجتماعي عنده ديناميات مختلفة وإن الرواج قرين الإبتذال (لا توجد صور).

على رئيس الوزراء الجديد دكتور #كامل_إدريس أن يتعامل مع الصحفيين كصحفيين، وليس بإعتبارهم مستودعات للمعرفة والحكمة وإن زعموا ذلك.

أغلب الصحفيين- أكرر أغلب- ناشطين في السياسة وخاملين في الصحافة، وهؤلاء أغلبهم فارغي الوفاض من المعرفة النظرية وهم مجرد ممارسين

‏Practitioners

اتعلموا الشغلة بالتقليد والتكرار ولم يقرأ الكبار منهم كتاباً منذ ١٠ سنوات على الأقل عن أي شئ، ناهيك عن علوم الإتصال والإعلام، أما الصغار فقد جاءوا إلى العالم وبيد كل واحد منهم طبلة.

*الصحفيين لو دايرين يقدموا خدمة للبلد دي فلينجحوا في الصحافة، وليقدموا صحفاً لا تتمول من تحت الطاولة، ولا تتملق الحكام وسكرتيري الحكام وحاشيتهم*.

العايز منهم السياسة فليتحول إلى سياسي بالواضح، ويريح نفسه ويريح الناس.

#الطبالين

#شهود_الزور

محمد عثمان ابراهيم