تخويف بعض القبائل في كردفان ودارفور من متحركات الجيش سيكون أقصر دعاية للمليشيا ستنتهي مع وصول هذه المتحركات لوجهاتها. كذبة قصيرة جدا.

سيصل الجيش إلى الفولة والضعين ونيالا وبقية مدن دارفور، ومعه سيصل الأمن والنظام والاستقرار. ستعود الحياة وقد عرف المواطن الفرق بين الدولة واللا-دولة، وستنتهي أكاذيب المليشيا إلى الأبد.

بعد طرد المليشيا من مدن دارفور سينتهي خطابها القائم على نقسيم الشعب السوداني وستنتهي دعايتها عن التهميش والتمييز وما شابه، لأن الدولة ستكون قد أعادت الأمن النظام والخدمات التي دمرتها المليشيا!

مدينة مثل نيالا تدمرت بالكامل بعد سقوطها في يد المليشيا، سيرى الناس الفرق من اليوم الأول لدخول الجيش إليها، ولن يتمنوا بعدها العودة إلى أيام المليشيات أبدا، بل سيحاربون مع الجيش حتى لا تتكرر المأساة مرة أخرى.



حليم عباس