رأي ومقالات

لماذا سكتت الأبواق، التي كانت تعارض المقاومة الشعبية فى نوفمبر 2023م

2025/05/26
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لماذا سكتت الأبواق ، التي كانت تعارض المقاومة الشعبية فى نوفمبر 2023م ، مع أنها كانت مدافعة طوعية وضد مرتزقة ونهابين ولصوص ؟ ..

أين ذلك الصراخ والهياج الذى وصل حتى الامين العام للامم المتحدة ؟

أليس هذه الدعوة زج بالمواطنين الابرياء واجبارهم بالاكراه للدخول فى حرب ضد جيش بلادهم ؟ ..

رسالة إلى أبناء غرب كردفان وشرق دارفور: لا احد يستهدف المواطن فى داره واهله وماله وتجارته وزرعه وضرعه ، بل هذه المتحركات لتخليصكم من هؤلاء الرجرجة الذين جلبوا الخراب والدمار للبلاد والعباد..

إبراهيم الصديق
ابراهيم الصديق على

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