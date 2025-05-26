لماذا سكتت الأبواق ، التي كانت تعارض المقاومة الشعبية فى نوفمبر 2023م ، مع أنها كانت مدافعة طوعية وضد مرتزقة ونهابين ولصوص ؟ ..

أين ذلك الصراخ والهياج الذى وصل حتى الامين العام للامم المتحدة ؟

أليس هذه الدعوة زج بالمواطنين الابرياء واجبارهم بالاكراه للدخول فى حرب ضد جيش بلادهم ؟ ..



رسالة إلى أبناء غرب كردفان وشرق دارفور: لا احد يستهدف المواطن فى داره واهله وماله وتجارته وزرعه وضرعه ، بل هذه المتحركات لتخليصكم من هؤلاء الرجرجة الذين جلبوا الخراب والدمار للبلاد والعباد..



ابراهيم الصديق على