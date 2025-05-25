رأي ومقالات

25 مايو 1969م : شكراً جعفر نميري

2025/05/25
جعفر نميري
نميري

25 مايو 1969م : شكراً جعفر..
انا من الذين تربوا خلال فترة مايو ، ألتحقت بالمدرسة الابتدائيه مع بداياته ، ودرست الثانوية العامة فى مدرسة داخلية (دبيرة الثانوية العامة) ، ودرست الثانوية العليا بمدزسة حلفا الجديدة الاكاديمية (فى داخلية) ودرست الاقتصاد فى جامعة أمدرمان الاسلامية (داخلية) مع نثريات ،

وفى آخر عام التخرج كنت ضمن الخارجين فى التظاهرات ضده عام 1985م ..
والان من حق الرئيس جعفر النميري أن نقول له : شكرا..

ومن ثم : علينا أن نطور آليات التنافس والمغالبة السياسية دون تنكر للآخرين أو هدم كل ما بنوه فى طرف عين..
وفك الله أسر الأخ المشير عمر البشير..
إبراهيم الصديق
ابراهيم الصديق على

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2025/05/25