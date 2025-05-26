رأي ومقالات

لقد تم تصفية جلحة ومعظم قادة المسيرية وكل الذين رفضوا الإنسحاب إلى دارفور

2025/05/26
جلحة
جلحة

من أحاجي الحرب ( ١٨٧٩٧ ):
○ كتب: Ayoub Aboshara
عندما قلنا لكم إن خطة عبد الرحيم دقلو ونخب الرزيقات :- هي سحب المسيرية وأبناء كردفان إلى دارفور كنا ملمين جداً بنتائج الإجتماعات الخاصة لآل دقلو ونخب الرزيقات.

لقد تأكدوا من عدم مقدرتهم على المقاومة في كردفان وبالتالي كان خيارهم هو سحب جميع عناصرهم للدفاع عن حواضنهم.

لقد تم تصفية جلحة ومعظم قادة المسيرية وكل الذين رفضوا الإنسحاب إلى دارفور ليتسنى لهم تنفيذ هذه الخطة الخبيثة في حق المسيرية وأبناء كردفان .

لقد نجحوا في فعل ذلك وسيرى أبناء المسيرية جحيم المعاناة والتهميش والقهر لأنهم سيكونون شعبة شوك تدفع بهم إلى الخطوط الأمامية لحمايتهم.
أيوب أبوشرى

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