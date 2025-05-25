من أحاجي الهزيمة ( ١٨٧٨٩ ):

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المعرد الفاضل الجبوري وود ملاح وبعض قيادات المليشيات يصلون جنوب دارفور نيالا بعد عملية الهروب الكبير من الدبيبات ومناطق كردفان خوفآ ورعبآ من متحرك الصياد الذي أدخل فيهم الرعب.



□ هربوا جميعآ تاركين خلفهم الشباب المغرر بهم فى معركة خاسرة.

□ الجبوري الذي دعا للإستنفار لملاقاة الصياد هرب إلى نيالا مذلولآ ومرعوبآ وقريبآ سيهرب إلى تشاد أو دول الجوار ويترك الشباب المخمومين والمغدور بهم لمواجهة مصير الهالكين من قبلهم.

#من_أحاجي_الحرب