صدّق يا مؤمن..

▪️بخيت، المتخصص في رصد هلال الكيماوي في كوكب السودان، عمل مساعداً مُخلصاً للبشير في القصر الجمهوري. ثم وزيراً للاستثمار ونائباً لرئيس الوزراء مسؤولاً عن قطاع التنمية الاقتصادية حتى طاف طائف “الجهات الخارجية” على دولة الإنقاذ وغتست حجرها وحجر بخيت ذاتو.

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▪️يعني البشير كان ماشي في السكة البطالة وانت كنت مباريهو من زقاق لي زقاق..

▪️قال مبارك الفاضل في يوليو 2018 وهو يجلس في كرسي ووزارة ومساكن الذين ظلموا من ناس الإنقاذ المجارمة.. قال إن جهات استخباراتية خارجية تعمل على تخريب الاقتصاد السوداني لاسقاط حكومة الإنقاذ التي يعمل هو نفسه وزيراً لاستثمارات دولتها الكوزية الإرهابية😅

كان بقيت عميل وكضاب.. ما تبقى نسّاي!

وجدي الكردي