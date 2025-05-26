إسحق أحمد فضل الله يكتب: (….. لماذا جاء الخراب)

قال كمال حسن بخيت

….الرجل لم يكن يحفظ آية واحدة من كتاب الله

وفي لقاء مع الرئيس البشير يطلب منه أن يشرب عسلًا..

والبشير يكره العسل ولا يطيق رائحته .. لكن المرض يجعله يشرب

بعده يقول إنه من أطيب ما تذوق..

والبشير / قال كمال/ يرى شيئًا مثل شجرة ميتة .. ويسأل … ما هذا.. والرجل يصيح

: هذا صخر…. من أخبر البشير بصخر

ويغمى عليه

قال كمال

فيصل .. يسأل عن كتاب .. وأين يجده.

كان الكتاب فى شنطته وهذا يقول له

: إفتح الشنطة

ويفتح .. والكتاب يختفى

قال كمال

في القاهرة كانت السفارات تلهث خلفه

ورسول من الأمير فيصل … وحين يلقاه في الفندق يقول له

: أخبر الأمير أن أمه مريضة بكذا

وما كانوا يعرفون طبيعة المرض

ويعطيهم حبة … وتشفى

وهذه صغائر .. لكن الأستاذ الذي يقص القصة يقول

… قبل يومين من مقتل الكاتب الشهير سليم اللوزي (مجلة الحوادث)

يلقاه هذا في الخرطوم قال هذا

: أطلب أية … (للتصديق)

قال: غرفة نومك فى بيروت … ما الذي يخطر ببالك الآن منها

قال: صورة زفافي

ووجدها أمامه

أمريكي من شركة شيفرون يكرر شيئًا مشابهًا .. ويطلب زهرية توجد في غرفة نومه في أمريكا … ويجدها أمامه

……

والرجل قال للبشير

إنقلاب عليك تدعمه دولة عربية …

وصدام حسين يستمع إليه قبل الحرب حرب إيران .. بأيام.

قال هذا: أوقف البارات والملاهي

وشيء يحدث يناقض هذا

وقاسم … عضو حركة البعث يطلب من كمال أن يلقى الرجل هذا و…

وفي العراق كان زحام السحرة والعرافين رهيباً

ومنهم عمياء منذ الولادة .. تحدثهم إلى درجة أن المخابرات عزلتها عن العالم

…….

والزحام هذا كان صورة من القلق .. والخوف والشعور بالفشل

لكن .. القيادات هذه التي تتبع السحر يصبح السطر الأخير من كتابها هو

خليل … في قبره

قرنق في قبره

القذافي .. في قبره

مبارك في سجنه/(أيامها)

الصادق في بيته ثم قبره

زين العابدين أول الهاربين…

…..

ما ترسمه الصورة هو أن أيام الهزيمة تجعل الناس فريقين

فريق يرجع إلى الله

وفريق يغطس في هوس يتقلب به فى الهاوية التي يتقلب فيها عالمنا العربي الأن

أصلح الله جيشنا

لما دخل أحد هؤلاء على عبد الملك بن مروان قال له عبد الملك

: تقول إنك تعرف الغيب؟؟

قال الساحر: نعم..

قال عبد الملك

: لو كنت تعلم الغيب لكنت قد علمت أنني سوف أقتلك …. يا غلام أضرب عنقه…

إسحق أحمد فضل الله