رأي ومقالات

الحذر ثم الحذر من الوقوع في الفخ

2025/05/26
حاج ماجد
حاج ماجد سوار

طالعت بيان وزارة الخارجية و التصريح الصادر عن رئيس الوزراء المعين حديثاً الدكتور كامل إدريس رداً على بيان وزارة الخارجية الأمريكية الذي اتهمت فيه القوات المسلحة و هي تخوض معركة الكرامة في مواجهة الحرب المفروضة على بلادنا باستخدام أسلحة كيميائية (قبل عام) حسب البيان !! و بناءاً على ذلك الإتهام قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على السودان !!

ما لفت إنتباهي و أثار قلقي هو فقرة وردت في بيان الخارجية و تصريح رئيس الوزراء جاء فيها أن الولايات المتحدة إتهمت الجيش و اتخذت قرار فرض العقوبات دون (تحقيق نزيه) و هنا بيت القصيد !! فالولايات المتحدة و دويلة الشر المصطنعة تنتظران مطالبة أو موافقة حكومتنا على إجراء (تحقيق نزيه) بواسطة وكالة منع إستخدام الأسلحة الكيميائية لإدخال بلادنا في (السيناريو العراقي) خاصة بعد فشل (السيناريو و النموذج الليبي) !!

عليه يجب أن ترفض الحكومة و بكل حزم أي دعوة لما يسمى (بالتحقيق النزيه) فالتجارب السابقة كلها تكشف لنا بوضوح (نزاهة) لجان التحقيق التي تشكلها الأمم المتحدة و وكالاتها !!
(حذاري من الوقوع في الفخ)
(ألا هل بلغت اللهم فاشهد)
سوار
25 مايو 2025

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