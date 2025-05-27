دعائم دولة 56

دولة 56 لم تولد فجأة في 1 يناير 1956م مع اللقطة المشهورة للزعيم الأزهري وهو يرفع العلم وبجواره محمد أحمد المحجوب.

هي دولة بدأ ترسيخ دعائمها من يوم 4 سبتمبر 1898م حين وقف كتشنر وأركانحربه يؤدون الصلاة على روح غردون في أطلال القصر في الخرطوم.

ولواقعية الانجليز فقد قاموا باستيعاب حتى المجموعات التي اعتمدت عليها المهدية ودولة سنار ماقبل التركية.

في 1947م أصدرت حكومة السودان كتيبا دعائيا للترويج لمنجزات الحكم الثنائي فوجدت في صفحة منه بعض أعضاء المجلس الاستشاري لشمال السودان.

منهم الشيخ إبراهيم موسى مادبو زعيم الرزيقات من دارفور ، والملك الزبير حمد الملك من أرقو في الشمال والمك حسن عدلان من أحفاد ملوك الفونج من سنار.

إبراهيم هذا هو جد الناظر الحالي للرزيقات.

أما نظار المسيرية قد كانوا دوما في عضوية وفود التفاوض مع مصر وإنجلترا ، وتلك لها صورها.

#كمال_حامد 👓