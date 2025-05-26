رأي ومقالات
“ليست حركة عسكرية تقليدية”.. العدل حين يكون عنوانًا… تكون العدل والمساواة السودانية حاضرة
في وطنٍ تُغتال فيه الحقيقة كل يوم، وتُكسر الأقلام على أعتاب المصالح الضيقة، تبقى حركة العدل والمساواة السودانية صوتًا حرًا لا يُشترى، وضميرًا يقظًا لا ينام، ودرعًا منيعًا لمن لا درع له.
من قلب المأساة خرجت، لا كتيار عابر، بل كقضية راسخة، نبتت من أرضٍ أنهكها التهميش، وسُقيت بدماء الشهداء.
نشأت لأجل الراعي الذي تُنهب مواشيه، والمزارع الذي يُحرم من أرضه، والطالب الذي كُتم صوته، والمرأة التي حملت الوطن في صبرها، والطفل الذي وُلد في خيمة نازحين ولم يرَ ضوء المدارس.
الشهيد الدكتور خليل إبراهيم، المؤسس والقائد، لم يكن مجرد رجل سلاح، بل طبيبًا ومفكرًا وحالمًا بعدالة تُنصف الإنسان حيثما كان. ترك إرثًا من الكرامة، ومدرسةً من الوطنية لا تزال تتسع لكل من آمن بالحق.
واليوم، تمضي المسيرة بقيادة
معالي الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي لجمهورية السودان، ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية،
رجلٌ تتقاطع فيه الحكمة مع الثبات، يجمع بين عمق الفكر وصلابة الموقف.
تحت قيادته، لم تكن الحركة سلاحًا فقط، بل عقلًا وضميرًا وقلبًا نابضًا بالوطن.
إن العدل والمساواة السودانية ليست حركة عسكرية تقليدية، بل بوتقةٌ وطنية انصهرت فيها:
كفاءات علمية من دكاترة ومهندسين وخبراء
إعلاميون ومثقفون ومفكرون
قيادات ميدانية ذات حنكة عالية
نساء مناضلات من عمق المعاناة
شباب نشأوا على الوعي والالتزام
هنا، لا تُقاس المناصب بكمّ الولاء، بل بمدى الالتزام بخدمة الوطن.
وهنا، لا تُمنح القيادة على أساس القُرب، بل على أساس العطاء والتضحية.
في ظل حربٍ طاحنة، ضاع فيها العنوان، وتبدّلت الألوان، واختلطت الدماء بالخيانة، تبقى العدل والمساواة السودانية على عهدها. لم تتلون، لم تساوم، لم تَبع البندقية في سوق السياسة الرخيص.
هي اليوم ضمن القوات المشتركة، تقاتل من أجل وطن لا يُجزّأ، ووحدة لا تُشترى، وسودان لا يُقسّم على أسس القبيلة ولا الجهة.
فيا من تتابع هذه المشاهد، لا تنخدع بالرايات التي تتبدل كل يوم،
ولا تنصت للقاتل في الخندق وهو يرتدي زي المظلوم.
فمن وقف معك حين خانك الجميع، هو وحده من يستحق أن يُكتب اسمه على جدار الذاكرة.
السودان اليوم يدفع الثمن: شعبه، أرضه، حضارته، دماء أبنائه.
لكن النصر لا يُولد من أمنياتٍ خاوية، بل من سواعدٍ لا تنثني.
وهنا، وفي هذه اللحظة، تبرز حركة العدل والمساواة السودانية كقوة واعية، ومشروع وطني يرفض الانقسام ويقاوم التبعية.
سلامٌ وأمان، فالعدل ميزان
توقيع لا يُنسى: عبير نبيل محمد
“أنا الرسالة حين يضيع البريد… امرأة من حبر النار.”
عبير نبيل محمد
الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية