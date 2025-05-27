إسحق أحمد فضل الله يكتب: (صفا .. وأسترح)

الخمر….

الملاهي .. ال .. ال

للإبتعاد عن المواجع

وأعظم كبسولة للإبتعاد عن المواجع في التاريخ هي …. الحكاية

والحكاية الأعظم فى الحكايات هي … ألف ليلة وليلة … كتاب حكاياته لها مذاق التنهيدة

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وألف ليلة كتاب يبدأ باكتشاف الملك شهرزاد أن زوجته تخونه….

وتخونه مع أحد عبيده

والساخر أنيس منصور يقول إن المشهد يعني أن أي عبد من العبيد هو عند المرأة تلك أفضل من الملك

فأنت ترى الملك على عرشه وفوقه التاج وعليه الفخامة و…

بينما زوجته رأته وهو عجوز عريان … مغضن الجلد … ورأته وهو يأكل ويمضغ … ورأته وهو يتمخط .. ورأته وهو مريض يرتجف عاجز .. و

لهذا المرأة معذورة إن هي وجدت أن أي عبد من عبيده أفضل منه

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والكتاب/ ألف ليلة/ يبدأ بكشف خيانة الزوجة

….عندها الملك شهريار يقرر أن يقوم كل ليلة بالتزوج من إمرأة …. وليلة ثم يقتلها في الصباح

ووزير الملك هو الذي يأتي للملك كل ليلة بالعروس الجديدة

والناس عرفت … وهربت ببناتها .. وإلى درجة أن الوزير يدخل على الملك يوماً وليس معه …. فتاة

ليقول للملك

: عفواً يا مولاي … لم أجد فتاة واحدة … الناس وهربت

والملك يسأله

: لم تجد فتاة واحدة؟ … وأين شهرزاد؟

والصاعقة تضرب … فشهرزاد هي إبنة الوزير

والوزير .. لما كان يقود بنته إلى الملك كان يعرف/ لأول مرة/ ما كان يشعر به الناس وهو يقود بناتهم إلى الملك

والزواج يتم … زواج شهريار من شهرزاد .. ثم؟

لتبدأ أعظم رواية في الأدب العالمي

فالمرأة شهرزاد وبمكر العروس الغافلة تحدث الملك أول الليل وتشير إلى مثل من الأمثال … مثل خلفه حكاية مثيرة … والملك يجلس .. ويسمع الحكاية…

والمرأة الماكرة تنهي حكاية أبو صير وأبو قير لتقول بعدها

: وما هذه بأعجب من حكاية عبد الله البري وعبد الله البحري

والملك يطلب الحكاية

والمرأة تقصها … وعند النهاية تقول

: وما هذه بأعجب يا مولاي من حكاية السندباد

والملك يطلب حكاية السندباد

وكل رواية تنتهي بصياح الديك فى الصباح .. حيث تسكت المرأة عن الكلام المباح …

لألف ليلة .. وليلة…

……

وأهل الحكاية فى العالم تسحرهم حكايات ألف ليلة

وأهل علم النفس

وأهل المسرح

وأهل …. وأهل

الجهة الوحيدة التي لا تجد فى تاريخها إشارة واحدة إلى ألف ليلة هي …. السياسة

السياسة لاتعرف إلا الدم

…….

وفي الأدب اليوناني حكاية السايرينات

والسايرينات جنيات يعشن فى البحر

وحين تمر بهن سفينة يظهرن لها في أقوى مظهر للغواية

لكن الغواية الأعظم كانت في أصواتهن

فغناء السايرنات يجعل كل البحارة يندفعون إليهن في ذهول لا يلتفت إلى شيء

ويغرقون

وفي أسطورة طروادة كان (أخيل) يحشو أذان بحارة سفينته بالصمغ

ويجعل بحارته يشدونه إلى سارية السفينة

والسفينة تمر بالسايرينات .. وهؤلاء يطلقن أصواتهن بالغناء الساحر .. وأخيل المشدود إلى السارية يصرخ ببحارته لإطلاقه ليذهب إليهن و…

والحكاية مأخوذة من حكاية .. مدينة النحاس في ألف ليلة وليلة

ونصف الأدب العالمي العظيم مسروق من هناك…

……

عفواً

ليست هذه أيام ألف ليلة … لكنا نجعلها قطرات عطر .. تمنع روائح الجثث التي تغطي السودان الآن … إلى درجة الكوليرا

……

غدًا قوش في بورتسودان

وآخرين

وروسيا تدخل بتوسع واسع

والعقوبات ما لا يقال عنها

نقول هذا غدًا

إسحق أحمد فضل الله