الخطير فى حديث مبارك الفاضل ، ليس توجهاته المنحازة كلياً للأجندة الأجنبية فحسب ، وإنما:

– محاولة تسويق للمليشيا المتمردة كقوة سياسية وعسكرية يمكن إعادة إدماجها فى الواقع السياسي أو العسكرى (لتشكيل جيش مهني)..

– تصوير متحركات الجيش إلى مناطق دارفور ، كأنها استهداف للمواطن وبالتالى يجب أن تتوقف حتى لا يعاني المواطن هناك (واغلبهم حزب الأمة كما قال) ، وهم ذات حزب الأمة الذين نقل عنهم فى العام 2023م موت حميدتي..

ما يمكن الخروج به من لقاء مبارك الفاضل أنه رجل يفتقر المبدأ والحياء..



ابراهيم الصديق على