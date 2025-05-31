حكومة كامل ادريس-عودة الوجوه السياسية للمشهد

عبدالرحمن الصادق -شذى الشريف ومبارك اردول

بقاء غالب وزراء الحركات وذهاب البقية

بقلم بكرى المدنى

لم تنجح فكرة التكنوقراط في الحكم ولن تنجح لعوامل متعلقة بالواقع السوداني

عوامل الواقع السوداني أثبتت أن الوزير لابد أن يكون سياسي-حزبي ومن دونه من وكلاء ومدراء عاميين يمكن أن يكونوا تكنوقراط/مستقلين

بما أن حصة حركات سلام جوبا سوف تكون ثابتة في حكومة الرئيس كامل ادريس القادمة فمن الأوفق-في تقيري-الإبقاء على وزراء بعض الوزارات المهمة مثل جبريل في المالية وأبو نمو في المعادن وذلك للمحافظة على حالة الإستقرار والاستمرار فى هذه الوزارات والتى لا تحتمل كثير من التنقلات!

بعض وزراء الحركات أداؤهم باهت ويجب أن يذهبوا مع التغيير على أن تقدم الحركات البديل

شباب أمثال نور الدائم من حركة مناوي ومعتصم من حركة جبريل وفواتح البشير من حركة عقار يمكن أن يتقدموا المشهد

سلوى بنية -ماما سلوى -يمكن أن يتم ترفيعها والرفيق كرتيكلا يمكن أن يترجل

من الحق العام وللصالح العام الإفادة من خدمات وخبرات بعض الأسماء السياسية والتى أفدنا من مواقفها الوطنية طوال المرحلة الماضية ولا نزال

من الحق العام وللصالح العام الإفادة من خدمات وخبرات السيد عبدالرحمن الصادق المهدي في وزارة مثل الدفاع

-الفريق عبدالرحمن خبرة عسكرية وسياسية وقبول عام

من الحق العام وللصالح العام الإفادة من خدمات وخبرات الدكتورة شذى عثمان عمر الشريف في وزارة التجارة أو الإستثمار أو الاثنتين معا فهي المستشارة الكبيرة في هذا المجال والمسؤولة المرموقة في اتحاد المصدرين العرب بجامعة الدول العربية وهي السياسية صاحبة القبول من الله والحضور بين الناس

من الحق العام وللصالح العام الإفادة من خدمات وخبرات الشاب مبارك اردول بخبرة الثرة في العمل العام حربا وسلما وعركته في المنابر وتجربته الجيدة في المعادن

الإبقاء على الأستاذ خالد الاعيسر في الاعلام وتعيين دفع الله الحاج على في الخارجية

أعلاه شيء من حتى وحتى لا نموت وفي نفوسنا شيء من حتى !!