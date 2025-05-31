مشروعية الانتقال

إذا كان عندك دكان بقالة ( البلد ) واستاجرت احدهم لادارته ( الحكومة ) فقام باستئجار عمال لصوص وحرامية وفاسدين ( وزراء ) ثم ختم كل ذلك باستئجار قطاع طرق ونهابين ( مليشيا ) وكان طوال الوقت يمنع اولادك من الاقتراب من المخازن والحصالات وبضع لافتات ( ممنوع الاقتراب والتصوير )

ثم تفاجات ذات صباح بالعمال النهابين هولاء وبعد ان اعتدوا على مدير البقالة والجاؤه إلى الاختباء تحت بنك الحصالة ونهبوا البقالة ثم دخلوا بيتك فضربوك واعتدوا على عرضك وطردوك من منزلك.

وهمت على وجهك لسنتين حتى انسحب اللصوص والنهابة وتركوا منزلك وبقالتك صفصفا من اي شي

فعاد مدير البقالة وهو يجر معه رييس عمال جديد من نفس طينة النهابة والعصابة ويقسم لك انه ليس مثل اخوانه السابقين وانه هو شخصيا سوف يطارد الذين نهبوا دكانك وانتهكوا عرضك ولكن في الاول لابد ان تعلم ان بعض أبناءك كانوا ( متعاونين ) في انتهاك عرض أخواتهم وسرقة دكانك!!!

وطلب منك ان تمنحه صلاحيات اكثر من السابقة التي منحتها له وأغراك بأن تستثمر مزيدا من حرياتك وحقوقك في البقالة وتضع في خزائنها أي أشياء ثمينة قد تكون عندك بما فيها حلي نسائك وبناتك

فاذا فعلت ذلك فانت تستحق ان …. يحكمك هولاكو !!

– الذين يتنازلون عن حرياتهم مقابل الامن لن يحصلوا على ايا منهما لأنهم لا يستحقون اياً منهما !!

– كل قرار او سياسة عامة او قانون او تعيين يصدر عن عساكر بورتسودان غير تسيير المستشفيات والمدارس وصيانتها وتشغيل خدمات الكهرباء والماء !! كل ما يصدر عن ما يسمى بحكومة انتقالية ، ليس له مشروعية إلا بنفس قدر مشروعية القرارات التي يصدرها عبدالرحيم دقلو بتعيين مدير لمحلية النهود او قتل اسير او اعتقال متعاون.

– الحكومة الانتقالية مفوضة بتسيير موسسات الخدمات وحراستها والدفاع عنها وقد فشلت في الثانية وليس لها مشروعية اصدار سياسات او تشريعات او الدخول في معاهدات !!

صديق محمد عثمان