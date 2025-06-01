رأي ومقالات

علي قادة الجيش وحتي كامل ادريس وصمود ان يتعظوا بما حدث لمحمد هاشم الحكيم

2025/06/01
الحكيم
الحكيم

-علي العقلاء وقادة الجيش وقادة العمل العام وحتي كامل ادريس وصمود ان يتعظوا بما حدث لمحمد هاشم الحكيم..

– المناخ العام رافض تماما لمجرد فكرة التفاوض مع المليشيا المجرمة
– ماحدث قدم استفتاء مجاني ومؤشر قوي جدا ينفع للعظة والاعتبار بان كل من ينادي بالتفاوض ستمزقه اسنان الناس قبل اقلامهم..

– الناس لن يقبلوا الا بتفاوض ينتهي باستسلام المليشيا وتقديم المجرمين منها للمحاكمة.
– حميدتي ذات نفسه يمكن ان يستفيد من هذه الحادثة ويقرأ لأي درجة اصبح مرفوضا عند المواطنين حتي يعرف حقيقة المأزق الذي هو فيه.

– كلام محمد هاشم الحكيم ليس جريمة والتجاوز في حقه مرفوض. وقد قدم لنا خدمة جليلة وقياس حقيقي للشعور والراي العام تجاه مسألة مهمة كقضية التفاوض مع المليشيا.
النور صباح
النور صباح

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