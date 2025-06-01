القانون فوق الجميع 🇸🇩🌱

▪️هنالك مبررات وصراخ بأن المناطق العشوائية التي تتم إزالتها الآن بالعاصمة بعض هذه الأسر لديها جنود ومستنفرين يقاتلون مع الجيش فكيف يتم إزالة بيوتهم؟

ما علاقة السكن العشوائي بالقتال؟ وهل يعتبر التغاضي عن العشوائية والفوضى عربونًا يدفع مقابل أداء الدفاع عن الوطن؟

لكي نبدأ بداية صحيحة في بناء دولة المؤسسات والقانون يجب أن يطبق القانون في الجميع وفقًا لبنوده دون استثناءات لأحد.

▪️الجندي او المقاتل الذي ينتمي للمؤسسة العسكرية ان يجب ان تعالج قضية سكنه داخل أطر المؤسسة (الإشلاق) أو قطع سكنية بالتقسيط المريح، ولكن ان تكون ترضية ببقاء العشوائيات لأن بها عساكر هذه فوضى واصطياد في الماء العكر وفتح جبهة للسياسيين لخلق فجوة بين المؤسسة العسكرية والشعب.

▪️لابد من استكمال إزالة كافة العشوائيات بالعاصمة بل وجميع الولايات التي تحررت والتي لم تصلها الحرب، يجب إزالة مناطق الجريمة التي تسمى في بعض المدن ب(الكمبو) وتخطيطها وتأمينها لتكون بقعة صالحة للسكن، فلا يمكن ترك مناطق عشوائية تعتبر مصدرًا للجريمة والسكر بحجة أن بها (عساكر جيش)، القانون يجب أن يطبق في الجميع دون استثناء.

▪️مافائدة معركة الكرامة ودفع هذه الضريبة الوطنية الكبيرة ونرجع مرة أخرى لمربع بأن هذا عسكري لا يمكن تطبيق القانون فيه، (يقود بسرعة جنونية، لا يقف لشرطي المرور ولا بلتزم بقوانين المرور، يسكن عشوائًا، الحفلة بمنزله حتى الصباح، يفك قريبه تاجر المخدرات، بساعد في عدم تطبيق القانون…….)؟!

♦️المرحلة القادمة يجب أن تكون مرحلة لبناء دولة القانون، واحترام القانون هو شعار يجب ان يرفعه الجميع ويعملون ويتعاونون جميعًا على تطبيقه دون استثناءات، لذا يجب أن يكون لدينا صحافة رقابية تخاف الله وتفرد مساحات لمثل هذه التجاوزات وعلى الجهات الرسمية تطبيق القانون بحذافيره دون استثناءات.



جنداوي

#معركة_الكرامة

#نصر_الله_قواتنا_المسلحة