حل جهاز الأمن والمخابرات

الفريق مفضل يواصل إبداعاته ويسمح بتصوير ونشر صور ضباط جهاز الأمن والمخابرات المتخرجين في الدورة التدريبية الأخيرة بحضور البرهان.

بهذا يصير جهاز المخابرات السوداني هو الجهاز الوحيد الشفاف في العالم والذي ليست له أعمال سرية، ويكشف للعالم كله عن تشكيلة قواته حتى إذا سافر منهم الواحد لأي دولة أجنبية عرفته على الفور وقامت بمراقبته، أو تجنيده، أو إيذائه.

عمل المخابرات مرتبط بالسرية وما دامت الحكومة تعمل بكل جد ونشاط لتدمير السرية، مرة بتمليك قوائم الضباط لبنك الخرطوم، ومرة بالتصوير فإن عليها حل مؤسسة الجهاز كلها ومافي داعي للمصاريف.

من يتذكر عندما قام حمدوك بالإجتماع بضباط الجهاز وتصويرهم من جميع الجوانب؟ تتخيلوا الصور والفيديوهات دي تكون مشت وين؟

أصلاً الجنجويد دخلوا مقر رئاسة الجهاز ونقلوا كل المحتويات.

لعناية كرتي وأحمد هارون: أعملوا ليكم جهاز أمن ومخابرات للبلد دي حتى يحميها ويحمي ثرواتها وحدودها ومواطنيها ومصالحها، ولو ما عملتوا حريقة تحرق البلد دي كلها.. أنا عندي فيها أكتر من منو؟

ملحوظة:

الفيديو التطبيلي دة لقيتو واقع قبل شوية .. الرجاء رميه في أقرب كوشة بعد الاستعمال

محمد عثمان ابراهيم