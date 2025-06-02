مبارك أردول: معلومات عن الجندي الذي دهسته المليشيا

في البداية : نشر جنود المليشيا فيديو فاجع ومدان على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يقومون بممارسة نهجهم اللاإنساني المعروف، فقد دهسوا على وقع الكاميرات الاسير الجندي المستنفر بالقوات المسلحة عزو ابراهيم القايلي وقاموا بنشره بأنفسهم في جرم يزيد حدة الفاجعة التي ارتكبوها، لا نتوقع سلوك مختلف من المليشيا ولكن ما ننتظره هي ردة فعل الحركات المتحالفة معها وفق إعلان احد قياداتها بان قواتهم مشاركة معهم في الحرب، هل تجد هذه التصرفات التبرير والتغاضي والتواطؤ ؟ إن مثل هذه الجرائم لن تخيفنا بل تجعلنا نزداد يقينا بان هذه المعركة لا مفر منها لطبيعة العدو الذي نواجهه، إن التواطؤ مع جرائم المليشيا والتغاضي عنها جريمة في حد ذاته لن تسقط بالتقادم.

بيانات الجندي..

الاسم : عزو ابراهيم القايلي

العمر : ٢٧ عام

الولاية : جنوب كردفان /جبال النوبة

المحلية امدورين ( نقربان)

القرية : كوراراك

القبيلة : نوبة -المورو

الديانة: مسيحي

الجهة : مستنفر ضمن القوات المسلحة من مدينة أمدرمان

منطقة الأسر : معارك كردفان ناحية النهود.

مبارك أردول